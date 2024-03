La petició del PP perquè els vols xàrter de mallorquinistes a la final de Copa tenguin descompte, a debat al Parlament

La petició del Partit Popular perquè s'apliqui la bonificació del 75% del descompte de resident als vols xàrter perquè aficionats del RCD Mallorca acudeixin a Sevilla a la final de la Copa del proper 6 d'abril és un de els temes que es debatran al ple del Parlament d'aquest dimarts, 19 de març.

El PP ha introduït aquesta Proposició No de Llei (PNL) per via d'urgència per a instar el Ministeri de Transports que, de manera excepcional, permeti aplicar el descompte de resident als serveis xàrter o discrecional amb avió o amb vaixell d'aquells mallorquinistes que vulguin viatjar a la capital sevillana, davant l'encariment dels preus i la manca d'oferta.

La iniciativa parlamentària complementa la carta que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ja ha enviat aquesta setmana al ministre Óscar Puente, davant la insuficiència dels serveis de transport regular i que «genera una situació de desigualtat entre l'afició del RCD Mallorca i la de l'Athletic Club».

Davant les dificultats de molts de mallorquinistes per desplaçar-se a donar suport al @RCD_Mallorca a la final de la #CopadelRey, he demanat per carta al ministre @Oscar_Puente_ l’aplicació excepcional de la bonificació del 75% als vols xàrter per viatjar a Sevilla.



«El Ministeri té l'obligatorietat d'implementar i de fomentar polítiques que promoguin compensar i pal·liar els efectes negatius de la insularitat amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els habitants del país», ha reivindicat el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreres.

La iniciativa, però, ha estat qualificada per l'oposició com a oportunista i electoralista. El portaveu del PSIB-PSOE a la Cambra, Iago Negueruela, ha explicat que la formació decidirà el seu vot els propers dies, tot i que ha assenyalat que es tracta d'una «cortina de fum» i d'una mesura «populista». Negueruela ha demanat el mateix suport per a tots els clubs de les Illes que han de desplaçar-se.

En termes similars s'ha pronunciat el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha lamentat les «estranyes prioritats» del PP, que ha presentat aquesta iniciativa en substitució d'una altra sobre agricultura. L'ecosobiranista ha avançat que analitzaran en profunditat la proposta «perquè els inconvenients de la insularitat s'han de compensar sempre», tot i que ha titllat la proposta de «demagoga i efectista per a aconseguir quatre vots».

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, s'ha mostrat en contra que el descompte de resident s'utilitzi per al desplaçament d'aficionats a un esdeveniment esportiu i ha enviat una carta al ministre de Transports per a «rescatar del ridícul a la ciutadania de les Illes Balears i deixar clar que no toleram cap frivolitat respecte a la connectivitat i la mobilitat exterior dels residents a aquestes illes».

Per la seva banda, la portaveu d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha assenyalat la contradicció entre aquesta proposta i «queixar-se per la indemnització de Muleta i regalar doblers per a la segregació».