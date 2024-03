El Parlament aprova la proposició de MÉS perquè el Govern convoqui les ajudes per a les escoles d'estiu de 2024

La comissió de Serveis Socials del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la proposició no de Llei de MÉS per Mallorca perquè el Govern convoqui les ajudes per a les escoles d'estiu de 2024, i així ajuntaments i entitats no hagin d'avançar els doblers i perquè es fixi un preu màxim per nins i nines que doni accés a aquest servei a tothom. El partit ecosobiranista va denunciar el passat mes de febrer que la Conselleria d'Afers Socials i Famílies encara no havia convocat unes ajudes que beneficien a més de 18.000 infants.

«El Govern ha de resoldre els problemes reals de la gent i facilitar la conciliació a l'estiu i l'accés dels infants al lleure», ha defensat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. Carrió ha denunciat que «aquesta convocatòria d'ajudes hauria d'haver estat resolta el desembre de 2023, però el Govern no la va treure». «La política es fa amb fets i els fets del Govern és que van tard. I la seva responsabilitat és assegurar que els treballadors i treballadores del nostre país puguin pagar les escoles d'estiu i aquesta ajuda ho permet, perquè estableix un preu màxim de 100 euros per família i de 50 euros per a les famílies vulnerables», ha assegurat Carrió.

Davant aquest fet, MÉS per Mallorca va registrar el passat mes de febrer una proposició no de Llei al Parlament que ha estat finalment aprovada. Així, el Parlament insta al Govern a desenvolupar la convocatòria de subvencions perquè AFAs i ajuntaments es puguin adherir a l'organització de les escoles d'estiu de 2024 i establir un preu màxim per a infants i mes. A més, la proposició demana tenir en compte a la convocatòria a les famílies nombroses, monoparentals i les més vulnerables econòmicament, així com a les famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, i reduir els preus establerts.

Així, també la proposició de MÉS aprovada insta el Govern a contemplar, en futures convocatòries, que es puguin convenir amb els consells insulars que treuen una convocatòria per a la mateixa finalitat, la transferència de crèdit corresponent, perquè puguin incorporar els recursos del govern a la seva pròpia convocatòria de la manera que es fa des del 2020 amb les ajudes per als desplaçaments per alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris a la Unió Europea.