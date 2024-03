MÉS insta el Consell a recuperar la publicació de les Kellys coincidint amb el Dia del Còmic

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat al govern insular que celebri el Dia del Còmic, que tendrà lloc aquest cap de setmana (diumenge, 17 de març), amb la publicació a la seva pàgina web de Les Kellys, col·lectiu en lluita pels drets de les dones. El còmic ha estat censurat pel Consell qui ha anunciat la seva intenció d'eliminar-lo de manera definitiva i no recuperar-lo. Aquesta publicació, impulsada la legislatura passada, forma part de la col·lecció 'Mallorca té nom de dona' i tot i que la formació ecosobiranista va demanar durant el passat ple la seva recuperació, el conseller de Presidència, Antoni Fuster, va reconèixer de manera implícita haver censurat el còmic homenatge dedicat a les Kellys.

Aquest divendres, el grup de consellers de MÉS ha insistit a recuperar-lo acompanyat per representants del mateix col·lectiu de Kellys i també per històriques líders de les cambreres de pis. Entre elles, Maria Bonnín i Antònia Andani. Precisament, Bonnín ha assegurat sentir-se «avergonyida» per l'actitud dels càrrecs del PP i ha recordat tant al president del Consell com a la presidenta del Govern «les dures condicions laborals de les Kellys» i que «el seu menyspreu és un atac a la classe treballadora». Andani ha anat més enllà i ha recordat que «cap dret és per sempre i cal lluitar-los cada dia».

Des de MÉS lamenten l'actitud del PP i han remarcat que el PP «ha acabat assumint les tesis dels seus socis de l'extrema dreta d'invisibilitzar a les dones per a legitimar un discurs antifeminista».

En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista han recordat que els atacs del PP a aquest col·lectiu de dones no és nou. Fa uns mesos l'actual presidenta del Govern ja va qualificar de «beneitura» l'obligació d'instal·lar llits elevables als hotels per a minvar la càrrega de les Kellys.

Ara, MÉS no renuncia a recuperar la publicació i demana també a la consellera de Cultura, Antònia Roca, que en atribució de les seves funcions el torni a publicar coincidint amb el Dia del Còmic. Segons Alzamora, «recuperar-lo no només suposa un homenatge a les Kellys sinó que és una iniciativa per donar visibilitat a la indústria del còmic i fomentar la col·laboració de tots els seus agents, incloent-hi els mitjans de comunicació, les entitats privades i la societat en general».