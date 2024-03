El Consell reconeix haver censurat el còmic de les 'Kellys'

La consellera de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, ha criticat aquest dijous l'actitud del PP i la seva manera de procedir «en contra del feminisme i la lluita col·lectiva de les dones». Cursach ha agraït, però, que l'equip de govern insular «actuï a cara descoberta» i hagi abandonat l'ambigüitat mantinguda fins ara. Tot, després que el conseller de presidència Antoni Fuster, hagi reconegut de manera implícita haver censurat el còmic homenatge dedicat a les 'kellys'.

De fet, el PP ha votat en contra d'una proposta de MÉS de recuperar la publicació que fa unes setmanes havia estat eliminada de la pàgina web de la institució. Aquesta publicació, impulsada la legislatura passada, forma part de la col·lecció «Mallorca té nom de dona» és l'única que ha estat suprimida. Aquesg dijous, durant el ple de la institució, el conseller del PP s'ha negat a recuperar la publicació i ha deixat clar el posicionament del seu partit en contra d'aquest col·lectiu.

Segons Cursach, «el PP ha deixat clar que no va ser cap error retirar la publicació, ha deixat clar que no la recuperarà i ha deixat més clar encara que es posiciona en contra d'un col·lectiu de treballadores». A més, la consellera de MÉS ha recordat que el PP ha acabat assumint les tesis dels seus socis de l'extrema dreta d'invisibilitzar a les dones per a legitimar un discurs antifeminista.

En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista han recordat que «les cambreres de pisos d'hotel són tot un símbol contra la precarització laboral i a favor dels drets laborals». Així han insistit en el fet que «la seva lluita per visibilitzar i denunciar l'empitjorament de les condicions contractuals, l'increment desmesurat de la càrrega de feina i el seu fort impacte en la salut física i psíquica d'aquest col·lectiu, ha permès assolir petites conquestes». MÉS per Mallorca ha remarcat que els atacs del PP a aquest col·lectiu de dones no és nou. Fa uns mesos l'actual presidenta del Govern ja va qualificar de beneitura l'obligació d'instal·lar llits elevables als hotels per a minvar la càrrega de les 'Kellys'.