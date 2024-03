MÉS acusa el PP de «negacionisme històric» pel canvi de data de la Diada de Mallorca

La regidora de MÉS per Palma, Kika Coll, ha lamentat el canvi de data de la Diada de Mallorca aprovat al darrer de Ple del Consell de Mallorca. «Aquesta decisió és ideològica, arbitrària i va en contra del criteri científic que avalen la gran majoria d’historiadors», ha argumentat la regidora.

«El 31 de desembre es va escollir com a Diada de Mallorca perquè assenyala simbòlicament l’acte fundacional de la comunitat humana que (amb els canvis inherents al transcurs de 8 segles) avui dia encara s'entén com a poble mallorquí. Ningú posa en dubte aquest fet excepte aquells que s’apunten al negacionisme històric», ha declarat Coll.

«Som conscients que VOX, soci de govern del batle Martínez i el PP a Cort, vol esborrar la història, la identitat i la llengua d’aquesta terra negant la seva existència i menystenint-la. El PP està compra el marc mental de la ultradreta. Negacionistes climàtics, negacionistes davant la diversitat sexual i ara també negacionistes històrics. Això és una greu irresponsabilitat que atempta contra els drets de la ciutadania, el sistema democràtic i la ciència. Res que preocupi als intolerants, però que sí que ho hauria de fer a un demòcrata», ha explicat la regidora.

Coll també ha recordat que l’acord per a declarar el 31 de desembre com a Diada de Mallorca es va elaborar mitjançant un procés participatiu per a recollir el sentit de la ciutadania, de les institucions, i dels experts per a poder elaborar el dictamen. En aquell procés participatiu un 83,83% dels experts, un 80% de la ciutadania i un 79% dels municipis es decantaren per valorar el 31 de desembre com a data més adient per celebrar la Diada de Mallorca. «Molt més quòrum i participació que la que ara té la nova data, que té un caràcter marcadament partidista i que es basa en un informe que ha costat quasi 6.000 euros de doblers públics», assenyala.

Finalment, Coll ha anunciat que MÉS per Palma instarà l’equip de govern a donar suport a la celebració de la Diada de Mallorca el dia 31 de desembre i a treballar amb el Consell de Mallorca per a consolidar la data.