MÉS rebutja externalitzar la concessió de llicències municipals d'obra i proposa un servei insular per a mantenir el caràcter públic

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha defensat la creació d'un servei insular que ajudi els ajuntaments a agilitzar la concessió de llicències municipals d'obra. La iniciativa suposa una alterativa a les intencions del PP d'externalitzar aquest servei i obrir la porta a l'empresa privada. Segons Alzamora, «la solució no passa per l'externalització sinó tot just el contrari. Cal enfortir els serveis públics», ha assegurat.

Alzamora ha recordat que tot i que la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) estableix que el període màxim que té l'administració per a la concessió d'una llicència d'obres no ha d'excedir els tres mesos, la realitat és que, segons dades del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, la mitjana al conjunt de Mallorca és de setze mesos. «Alguns municipis com ara Sóller o Llucmajor superen aquest temps i resolen la concessió en un període que supera els dos anys. Aquesta situació de retard i col·lapse, generalitzada a la pràctica totalitat dels municipis de l'illa», ha remarcat Alzamora. «Alguns ajuntaments de Mallorca només disposen d'un arquitecte municipal un parell d'hores a la setmana. Una dotació clarament insuficient per a resoldre dins el termini i en la forma escaient el volum d'expedients que sol·liciten llicència», explica.

«No obstant això, si bé la solució seria incrementar la presència d'arquitectes municipals molts ajuntaments, especialment els més petits, no ho podem assumir atenent a que disposen d'un pressupost que no ho permet», assenyalen. Per això, la proposta de MÉS contempla la implicació del Consell atenent que entre les seves obligacions figura oferir suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments. En concret, la moció que serà debatuda en el ple d'aquest dijous s'insta el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local a crear un servei, a través de la fórmula jurídica adient, per a la tramitació de llicències urbanístiques municipals, pels ajuntaments, amb els arquitectes i arquitectes tècnics de què disposa el Departament.

La proposta també contempla explorar amb el Col·legi oficial d'Arquitectes de les Illes Balears vies de col·laboració amb la intenció de signar un conveni que permeti fer tota la feina prèvia de revisió d'un projecte i entregar-lo tècnicament i documentalment complet, deixant en mans del Consell la revisió urbanística.

Alzamora ha recordat que el retard en la concessió de llicències «ha fet augmentar la desafecció de la ciutadania envers els ajuntaments i en conseqüència amb el conjunt de l'administració pública». Per això, considera que «cal recuperar la credibilitat de les institucions i oferir alternatives reals i que en cap cas suposin deixar en mans de l'empresa privada allò que ha de fer directament l'administració».