MÉS acusa el Consell de «reduir l'artesania a una qüestió del folklore sense tenir en compte que és un sector productiu»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha criticat la «paràlisi» del departament d'Artesania a la institució insular i ha denunciat que 8 mesos després el pacte PP-VOX no hagi pagat les ajudes de 2023. Segons Alzamora, aquesta convocatòria va estar adjudicada abans de les eleccions i durant 8 mesos el nou govern «no ha estat capaç de pagar als beneficiaris».

A més, segons Alzamora, «tampoc tenim constància que s'estigui preparant la convocatòria d'ajuts de 2024». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha lamentat la manca de projecte del pacte PP-VOX envers aquest sector. Així, Alzmora ha recordat que el nou govern ha adscrit la direcció insular d'Artesania al departament de Cultura, mentre que la legislatura passada aquesta direcció formava part del departament de Promoció Econòmica. «Volen reduir l'artesania a una qüestió del folklore sense tenir en compte que és un sector productiu que genera ocupació i riquesa», ha declarat Alzamora durant una visita a la Fira del Fang de Marratxí.

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha lamentat que la «deriva negacionista» del nou govern insular també s'ha traslladat a aquest departament que fa uns mesos va eliminar els premis Dona Artesana i Artesania Sostenible. Segons Alzamora, l'eliminació d'aquests premis és «una nova evidència de com el PP ha assumit per complet els postulats dels seus socis d'extrema dreta».

Davant aquest panorama, Jaume Alzamora ha posat l'accent en què durant el passat mandat les ajudes del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament local del Consell de Mallorca varen arribar a prop de 400 artesans i 14 associacions. En total, ha conclòs, «un milió d'euros que han aprofitat per dinamitzar i rellançar un dels sectors que suposa una gran oportunitat, ja que a través de la qualitat i excel·lència dels productes; la seva exclusivitat, singularitat i la reputació pel seu compromís social i cultural, permet crear una proposta de valor diferencial per a impulsar la transformació econòmica».