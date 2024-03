MÉS acusa el pacte PP-VOX d'invisibilitzar la lluita de les dones i eliminar de la pàgina web del Consell el còmic homenatge a les Kellys

El grup de MÉS per Mallorca al Consell lamenta que l'equip de Govern de PP i VOX «afronti la celebració dels actes relacionats amb el 8 de març intentant invisibilitzar la lluita de les dones eliminant de la pàgina web de la institució el còmic dedicat a les Kellys». Aquesta publicació, impulsada la legislatura passada, forma part de la col·lecció 'Mallorca té nom de dona' i és l'única que ha estat suprimida. Des de MÉS acusen el pacte PP-VOX de fer servir l'estratègia «d'invisibilització de les dones per a legitimar un discurs antifeminista».

En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista han recordat que «les cambreres de pisos d'hotel són tot un símbol contra la precarització laboral i a favor dels drets laborals». Així han insistit en el fet que «la seva lluita per visibilitzar i denunciar l'empitjorament de les condicions contractuals, l'increment desmesurat de la càrrega de feina i el seu fort impacte en la salut física i psíquica d'aquest col·lectiu, ha permès assolir petites conquestes».

MÉS per Mallorca ha remarcat que els atacs del PP a aquest col·lectiu de dones no és nou: «Fa uns mesos l'actual presidenta del Govern ja va qualificar de beneitura l'obligació d'instal·lar llits elevables als hotels per a minvar la càrrega de les Kellys». El grup insular de MÉS ha reclamat que el còmic homenatge torni a ser publicat a la pàgina web del Consell a qui exigeix un aclariment. De fet, la formació encara no ha rebut resposta a una pregunta registrada fa unes setmanes en què alertava d'aquesta situació: «No poden al·legar que es tracta d'un error ja que ho vam fer saber i no s'ha rectificat».

Des de MÉS han afegit que «els drets de les dones no poden ser moneda de canvi» i veuen amb preocupació el pacte de govern entre PP i VOX: «És un pacte unit a un acord programàtic en què els populars han assumit l'agenda negacionista de VOX sobre el feminisme, el paper de la dona en la societat i la violència masclista». De fet, enguany el programa d'activitats del Consell de Mallorca no contempla la participació de la institució en la Fira de les Dones de Manacor: «Enguany hi ha un total de 49 activitats que manera conjunta organitzen l'Ajuntament de Palma, el Govern i el Consell. L'any passat, només el Consell va organitzar el mateix nombre d'activitats. És evident que hi ha una reducció».

Davant aquest menyspreu continu a les dones i al moviment feminista, MÉS per Mallorca ha registrat una moció que serà debatuda en el pròxim ple de la institució. La iniciativa emmarcada en el 8M reivindica la lluita feminista i fa èmfasi en el paper de les dones en la lluita antifeixista. En aquest sentit, una de les propostes d’acord que planteja és donar continuïtat al projecte de 'Mallorca té nom de dona' instant el Consell a donar prioritat a la memòria de les dones antifeixistes.