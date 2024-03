L'equip d'Armengol sosté que no hi va haver «estafa» a les Balears amb les màscares de la trama Koldo

La presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, sosté que no es va produir cap estafa amb el material que el Govern va adquirir a l'empresa 'Soluciones de gestión y apoyo a empresas', vinculada a la trama Koldo, l'abril del 2020 i destaca que, en aquell moment, la majoria d'administracions també varen adquirir material per a ús domiciliari, encara que l'objectiu era enviar-lo al personal dels hospitals i de les forces de seguretat.

Així ho asseguren des de l'entorn de l'expresidenta de les Illes Balears en resposta a la informació publicada aquest dilluns pel diari 'El Mundo', en què s'afirma que l'Executiu balear va abonar 3,7 milions d'euros per aquestes màscares sabent que eren inservibles per a fins sanitaris.

Aquesta informació es basa en uns correus interns en què el subdirector de Compres i Logística, Antonio Mascaró, deixava constància que les màscares que havien arribat a Mallorca no eren per a ús hospitalari.

Des de l'entorn d'Armengol s'ha facilitat la factura corresponent a una comanda, amb data del 29 d'abril, en què figura el pagament a 'Soluciones de gestión' de 3,7 milions per «màscares protecció facial FFP2 KN95 ús domiciliari».

Per això, mantenen que no hi va haver cap estafa perquè el que s'havia contractat era per a ús domiciliari. I afegeixen que aquest mateix tipus de màscares es va distribuir a personal de centres sanitaris i altres serveis essencials també en altres comunitats.

Segons detallen, va ser a posteriori, quan es va analitzar la qualitat de les màscares i es va comprovar que no tenien la qualitat suficient per a ser enviades als hospitals i als agents, quan es varen emmagatzemar i el que va provocar la reclamació de part dels doblers abonats que es va cursar després a l'empresa.