MÉS demana la incorporació de 337 psicòlegs clínics al sistema d’atenció primària

En la sessió de control al Govern, el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha demanat en la seva pregunta a la presidenta del Govern que es fixi la salut mental com una prioritat.

En aquest sentit, la formació ecosobiranista ha explicat que, en aquest moment, el 15% dels ciutadans han de prendre medicació per a poder dormir, i les Balears són una de les regions europees amb major incidència de suïcidis juvenils.

Davant això, l’IB-Salut té una resposta a les patologies greus amb els serveis de psiquiatria als hospitals i de les unitats de salut mental a pobles i ciutats, coordinades també des dels hospitals. Però per a patologies com la depressió, l’ansietat i les conductes obsessives l’Atenció Primària és «completament deficitària, i just compta amb 4 psicòlegs clínics en la seva plantilla per a evitar que aquestes malalties acabin amb consum abusiu de psicofàrmacs i finalment agreujant-se», remarca MÉS.

Arran d’una pregunta en Comissió, la Consellera de Salut va respondre a MÉS per Mallorca que en aquesta legislatura pensava incorporar 48 nous psicòlegs clínics al llarg d’aquesta legislatura.

Per això, Apesteguia ha sol·licitat que durant aquesta legislatura s’incorporin 337 psicòlegs clínics, que és el que correspon per a arribar a la proporció recomanada per l’Organització Mundial de la Salut de 17,5 piscòlegs per cada 100.000 habitants. Davant aquesta pregunta, la presidenta del Govern no s’ha compromès amb aquesta sol·licitud.