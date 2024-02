Unió Mallorquina torna amb la voluntat de «sumar»

La formació Unió Mallorquina s’ha reunit aquest dimarts sota el lema 'Mallorca dins la sang' per a «recuperar la il·lusió», segons han explicat. Al Consell Nacional celebrat Binissalem s’han congregat per a tornar a posar en marxa una proposta que sumi «en favor de la gent d’aquesta terra», ha dit Damià Nicolau durant la seva intervenció.

Nicolau, qui ha obert la reunió, ha explicat que «aquesta iniciativa ha sorgit de la ferma voluntat de sumar i fer un espai que doni resposta a les il·lusions i necessitats del nostre poble». «Mallorca i els mallorquins i mallorquines necessiten un referent fort i volem un país de persones que defensi els drets de la gent que viu a la nostra terra per damunt d’interessos partidistes» volem gent que generi riquesa, gent que estimi i vulgui tirar endavant aquest país amb il·lusió; la feina surt de l’esforç i hem de procurar que el nostre jovent en sigui conscient», ha remarcat.

«Unió Mallorquina començarà a caminar avui amb una junta gestora que s’encarregarà de fer estructura als nostres pobles i barriades i preparar un congrés abans de final d’any», ha afegit.

El batle de Binissalem, Victor Martí, com a amfitrió de la trobada, ha dit que «Mallorca necessita persones compromeses, que facin feina en el dia a dia, de tu a tu, com feim a Binissalem i que duguin Mallorca dins la sang, com jo duc Binissalem».

La junta gestora triada és Víctor Martí Vallés (president) i els vocals Cristina Cerdó Capellà, Rafel Gelabert Boyeras, Xisca Jaume Soler, Josep Lliteres Vidal, Damià Nicolau Ferrà, Manuel Patiño Gómez, Pere Ramon Bonet.