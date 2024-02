Encara hi ha 23 alts càrrecs que no han presentat les seves declaracions patrimonials, un dels quals, el DG de Transparència

El Govern ha reconegut aquest dimarts que encara hi ha 23 alts càrrecs que no han presentat les seves declaracions patrimonials. I ha negat que en siguin 39, tal i com va dir el PSIB en el Parlament.

Fonts de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques han reconegut també que n'hi ha 17 que no estan dins dels terminis legals prevists per a la seva presentació, en canvi, n'hi ha sis que sí que estan dins el termini, perquè la seva incorporació al lloc ha estat recent.

El departament que dirigeix Antònia Estarellas ha demanat disculpes per aquesta situació i ha assegurat que treballa per a esmenar-lo al més aviat possible.

Entre aquests 17 casos, hi ha el director general de Transparència, que encara que no ha presentat la seva declaració patrimonial davant l'Executiu autonòmic.

En el ple del Parlament d'aquest dimarts, el PSIB ha advertit dels alts càrrecs que encara no han publicat les seves declaracions en el portal de transparència de la CAIB. Ares Fernández ha cridat l'atenció sobre el fet que just quan s'anava a presentar aquesta pregunta parlamentària, la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, hagi actualitzat tota la seva informació dels últims vuit mesos.

Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat també el diputat socialista Marc Pons, qui ha qüestionat que «com menys transparència, més possibilitats de corrupció».