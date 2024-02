El Pi: «A ca nostra hem de poder xerrar en la nostra llengua i poder expressar-nos sense necessitat de canviar al castellà»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha demanat que es respecti l’Estatut d’Autonomia, que no s’imposi el castellà al Parlament ni a cap altra institució. «A ca nostra hem de poder xerrar en la nostra llengua i poder expressar-nos sense necessitat de canviar al castellà», assegura Gili.

«No entenem que el Partit Popular es deixi arrossegar, una vegada més, per les fòbies de VOX cap a la nostra manera de xerrar i comunicar-nos. Ja està bé. Fa anys que hi ha consens en matèria lingüística i ara el PP ho vol aniquilar per acontentar a la ultradreta», ha assegurat el president.

«Les institucions han de ser les primeres que protegeixin la nostra cultura, els nostres costums, la nostra manera de viure, i això inclou la nostra llengua», insisteix Gili. «Si feim que el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el formenterenc sigui opcional, només afavorirà que aquest desaparegui de la vida pública i dels nostres carrers, ho substituirem pel castellà i acabarem que tota la nostra cultura quedi en l’oblid», ha sentenciat el president.

«La llengua no es toca. I és hora que el tothom torni al consens i al seny. Hem de fomentar la nostra llengua i fer-la més forta», insisteix. Per això el president d’El Pi demana a tots els diputats, consellers, regidors i càrrecs públics en general que utilitzin la llengua pròpia de les Illes Balears.