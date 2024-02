MÉS per Mallorca: «El nomenament de Rafael Bosch ressuscita el govern de Bauzá»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha criticat que el nomenament de Rafael Bosch com a conseller d’Hisenda i Funció Pública «ressuscita el govern de Bauzá».

Cal recordar que Bosch va ocupar la cartera d’Educació i Cultura amb el Govern de José Ramón Bauzá. «Sembla que Galmés està decidit a ressuscitar un govern que va ser nefast; primer va designar Nuria Riera (persona de la màxima confiança de Bauzá) com a portaveu del PP i ara premia Bosch. Aquest nou nomenament és tota una declaració d’intencions i deixa entreveure el full de ruta que vol seguir el PP», assenyala Alzamora.

A més, el portaveu ecosobiranista a la institució insular ha recordat que Bosch va protagonitzar fa 12 anys altre episodi escandalós. «Com recull l’hemeroteca, Bosch i l’aleshores conseller de Medi Ambient i Agricultura haurien fet servir mitjans públics per fer festes privades a l’illa de Cabrera», explica.

Per una altra banda, Alzamora també ha lamentat l'actitud del president de la institució, Llorenç Galmés, durant la gestió de la crisi que ha desembocat en la dimissió forçada de la que fins divendres era consellera insular d’Hisenda i Funció Pública, Pilar Bonet. Segons Alzamora, aquesta manera de procedir «genera molts dubtes» i ha recordat que «la manca de transparència i opacitat deteriora la confiança dels veïns i veïnes en l'administració pública». A més, ha insistit Alzamora, «la manca de transparència sempre és l'avantsala de la corrupció», ha remarcat.

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista al Consell ha recordat que la dimissió de Pilar Bonet va ser «anunciada al·ludint motius personals si bé la cúpula del PP era coneixedora de la suposada relació que mantenia amb un desfalc milionari». Així, Alzamora, ha denunciat les diferents reunions que alts càrrecs del PP varen mantenir dijous passat a la seu del Consell: «En concret, el cap de gabinet de la presidenta del PP i del Govern, Marga Prohens, i un assessor de comunicació del Govern es van desplaçar fins la seu del Consell per reunir-se amb Llorenç Galmés. Una reunió a la qual es van incorporar els consellers Toni Fuster i Antònia Roca. Poc després, i també al despatx del president va acudir el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras. No hi ha cap dubte que aquesta reunió era una trobada de partit que tenia per objectiu salvaguardar els interessos del PP i establir una estratègia per minimitzar l’impacte que tendria la divulgació del cas i la seva relació amb un càrrec del PP».

Així, Alzamora ha remarcat dues coses: «D’una banda, que el PP va intentar amagar la implicació de Bonet sota un dimissió per motius personals. I d’altra banda, que el PP va gestar tota l’operació d’ocultació amb la participació d’assessors i càrrecs dins el despatx del president».