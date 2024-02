El Pi demana a MAC Insular «un millor control dels àrids reciclats»

La portaveu suplent i consellera insular d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Magdalena Vives, ha presentat una moció perquè la institució insular augmenti els controls a MAC Insular. «Fa unes setmanes vàrem rebre queixes d’usuaris que varen demanar àrids reciclats per posar als seus camins o finques i varen trobar restes de cablejat, fustes, ferro… i això no es pot consentir», ha explicat Vives.

La consellera insisteix: «No deim que a totes les saques de MAC Insular hi hagi material que no hi tocaria esser, però hem rebut aquestes queixes i volem que el Consell hi prengui part i faci la seva tasca d’inspecció i de vigilància de la concessió que té cap a MAC Insular perquè entre tots hem de tenir cura del nostre medi ambient».

«Si el ciutadà és conscient que ha de respectar el medi ambient i compra aquests àrids reciclats, no s’ha de posar després a garbellar aquest material quan ja hauria de venir totalment net», explica Vives.

«Insistim, només volem que el departament de Medi Ambient faci la seva feina de vigilància i que tot el procés es faci així com toca», ha sentenciat la consellera insular d’El Pi.