Els lletrats rebutgen l'expulsió de Le Senne i De las Heras per un defecte de forma

Els lletrats del Parlament han rebutjat per un defecte de forma l'expulsió de Gabriel Le Senne i Patricia de les Heras del Grup Parlamentari de VOX.

L'informe jurídic al·ludeix a un defecte de forma i determina que la reunió en què VOX va acordar l'expulsió del president de la Cambra i de la líder del partit a les Illes no tenia convocatòria ni ordre del dia en què constara la proposta d'expulsió.

A l'informe, els lletrats argumenten que la documentació aportada per Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Maria José Verdú, Manuela Cañadas i Agustín Buades sobre l'expulsió dels seus companys presenta «una deficiència formal com és la manca d'acreditació d'una convocatòria de reunió amb un punt de l'ordre del dia concret», fet que presenta «caràcter no esmenable».

El text conclou dient que correspon a la Mesa no donar-se per assabentada dels escrits dels cinc diputats i no procedir, per tant, a aplicar les conseqüències jurídiques reglamentàries previstes. Els lletrats han emès igualment un segon informe en què determinen que qualsevol grup parlamentari podrà presentar candidat a la presidència del Parlament.

Fonts de l'extrema dreta han assenyalat que les pròximes hores informaran de quins seran els passos següents després de no admetre l'expulsió de Le Senne i De las Heras.