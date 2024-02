El Consell Polític de MÉS comença a traçar una nova estratègia per a «defensar el país i avançar en drets»

El nou Consell Polític de MÉS per Mallorca s’ha reunit aquest dimecres, 31 de gener, a Algaida després de la seva renovació a la VI Assemblea General de la formació. L’òrgan del partit ecosobiranista ha començat a «traçar una nova estratègia per a lluitar contra l’extrema dreta, defensar els drets i el país i ampliar les bases del partit».

«MÉS és una eina de transformació social i treballarem per lluitar contra l’extrema dreta, defensar el país i avançar en drets», ha assegurat el secretari general de la formació ecosobiranista, Jaume Alzamora. «El caos de legislatura a què ens ha duit Marga Prohens per voler fiar la governabilitat del país a l’extrema dreta fa més necessari que mai reforçar-nos com organització i continuar posant-nos al servei de les persones i el país», ha defensat.

En aquest sentit, i en aquest context, el Consell Polític de MÉS per Mallorca ha començat a traçar una nova estratègia per a «lluitar contra l’extrema dreta, defensar els drets i el país i ampliar les bases del partit».