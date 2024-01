Prohens carrega contra Sánchez i els batles del PP signen un manifest contra l'amnistia

La presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, ha acusat aquest dissabte el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de «no tenir línies vermelles» amb l'independentisme per les seves «ànsies de poder personalista».

La també presidenta del Govern ha fet aquestes declaracions durant un acte a Palma en el qual els batles del PP de Mallorca han signat un manifest contra la llei d'amnistia. Aquest manifest l'han signat també els batles del PP de Menorca, a la plaça Miranda de Maó, i d'Eivissa, al carrer Comte de Rosselló.

Prohens ha assegurat que «el PP és un partit municipalista». «Els batles són els qui més a prop estan dels ciutadans i, no en va, el 85% dels ciutadans de les Balears van elegir un batle o batlessa 'popular' el passat 28 de maig», ha destacat.

«Per això», Prohens ha considerat que «ells, els batles i batlesses, són els més legitimats per a sortir aquest dissabte al carrer per a defensar la igualtat de tots els espanyols i dir que tots volem continuar sent iguals davant la llei, que no estem disposats a pagar el preu d'un president del PSOE sense línies vermelles amb l'amnistia, amb el terrorisme, que ataca el poder judicial, que acaba amb 40 anys de consensos de la transició, amb la Constitució, i que acaba amb això només per una ànsia de poder personalista».

Així mateix, Prohens ha manifestat que, aquest dissabte, els primers edils també s'han unit «per a defensar l'autonomia d'una comunitat com les Balears, després que aquesta setmana s'hagi vist un atac a aquesta sense precedents».

«Els ciutadans van votar el passat 28 de maig de manera massiva acabar amb l'impost de successions i donacions, una mesura que el PP duia alta i clara en el seu programa de govern, no en va ho hem eliminat 10 dies després d'entrar a les administracions», ha explicat la presidenta del PP de les Balears.

Per aquest motiu, ha considerat que «ara, aquest atac a l'eliminació d'aquest impost, no és un atac al PP ni tan sols al Govern, sinó a les rendes mitjanes, a les famílies, als nostres pares i avis, a una de manera d'entendre i viure a les Balears, un atac a l'estalvi, a l'esforç i a la capacitat de sacrifici». I, «no ho permetrem, ens trobaran al davant, perquè cal que respectin els ciutadans de les Balears», ha declarat.

Manifest contra l'amnistia

Aquest dissabte els 3.361 batles del PP a l'Estat espanyol han signat un manifest contra l'amnistia, en diferents actes que han tingut lloc en les principals capitals de província. Balears, hi ha hagut actes a Palma, Maó i Eivissa.

L'acte de Palma, celebrat a L'Hort del Rei, ha estat el més significatiu, atès que ha comptat amb l'assistència Prohens. També, del batle de Palma, Jaime Martínez, del president del Consell, Llorenç Galmés, del portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sebastià Sagreras, i de l'eurodiputada del PP per les Balears Rosa Estaràs, entre altres.

Els batles de Mallorca que han signat aquest dissabte el manifest contra l'amnistia han estat els d'Alaró, Escorca, Sant Llorenç, Santanyí, Marratxí, Alcúdia, Ses Salines, Felanitx, Selva, Sineu, Mancor, Son Servera, Andratx, Campos, Palma, Maria de la Salut, Llucmajor, Estellencs, Sóller, Bunyola i Calvià.