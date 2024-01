El Pi: «És una vergonya que Formentera sigui l’únic lloc d’Espanya que no tengui senador propi»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, creu que Formentera necessita un senador propi. «Un debat que fa anys que es té i arran de la proposta que ha presentat el diputat de Sumar MÉS al Congrés dels Diputats per corregir la Carta Magna i que la Pitiüsa menor tengui la seva veu a la cambra alta i no ho hagi de compartir amb Eivissa, com fins ara passa, ha tornat a sortir a escena», ha explicat.

El president d'El Pi ha assegurat que és necessari i demana a MÉS per Mallorca que faci valer el seu vot per a «aconseguir coses per a les Illes Balears». «Tot i estar dins el projecte de Yolanda Díaz, MÉS ha d’estirar cap a casa i aconseguir millores per a les Illes Balears. Estam totalment d’acord que Formentera necessita el seu propi senador i així tenir una veu que doni a conèixer els problemes reals dels formenterers», ha remarcat.

«Aquí tenim un problema. Un problema que és nostre i només nosaltres en som responsables i ho podem solucionar. Votar un partit de les Illes, que tengui ordres des de les Illes, que posi per davant de tot una Agenda Balear i deixi de banda la resta, és l’única solució per millorar i solucionar els problemes i els greuges comparatius que tenim amb la resta de l’Estat», ha explicat Gili.

«Que Formentera no tengui senador amb quasi 11.200 habitants i que l’illa del Hierro, amb 11.600, sí, és un greuge comparatiu. Això és un exemple més que si no hi ha una veu pròpia que defensi les Illes Balears i no faci valer el seu vot a Madrid, no aconseguirem solucionar els problemes dels nostres veïnats, com pagar més cara la benzina, la falta d’habitatge, la sobrepoblació… Hem de fer un pensament urgent», ha conclòs.