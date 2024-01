Més per Menorca rebutja suprimir l'Oficina Anticorrupció i presenta 13 esmenes

Aquesta setmana els diferents grups parlamentaris han presentat les esmenes a la Proposició de llei del Partit Popular per suprimir l'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears. Cal destacar que l'Oficina Anticorrupció va ser creada l'any 2016, quan l'esquerra tenia la majoria al Parlament, i que la seva supressió és un dels punts acordats entre PP i Vox en el pacte per fer Marga Prohens presidenta del Govern.

A la proposta de llei presentada, el PP proposa substituir l'Oficina Anticorrupció per un simple registre de declaracions dels càrrecs públics. Per acabar-ho d'adobar, però, el PP proposa que les declaracions d'aquest registre no siguin accessibles per a la ciutadania, sinó que tenguin caràcter reservat. Per aquest motiu, Més per Menorca ha presentat tretze esmenes a la proposta dels conservadors. D'aquestes tretze propostes dels menorquinistes, vuit són esmenes de supressió a cadascun dels articles que desmunten l'Oficina Anticorrupció. A més, els menorquinistes han presentat una esmena perquè les declaracions dels polítics hagin de ser públiques i accessibles per a tothom.

Addicionalment, Més per Menorca demana la creació d'un registre de lobbies o grups d'interès. Aquest registre pretén fer públic les persones i organitzacions que pretenen influir davant les institucions públiques. L'objectiu que persegueix aquesta proposta és el de millorar la transparència, el retiment de comptes i la prevenció de la corrupció.

El portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha afirmat que «suprimir l'Oficina Anticorrupció vol dir suprimir una de les eines per prevenir els casos de corrupció». El diputat menorquinista ha concretat que «aquesta llei va en contra de la direcció que segueix tota Europa, on cada vegada es considera més important disposar d'instruments com l'Oficina Anticorrupció».

Sobre el caràcter privat de les declaracions dels càrrecs públics, Castells ha afirmat que «el PP ens vol fer tornar al segle passat en matèria de transparència» perquè «és incomprensible que les declaracions dels polítics hagin de ser opaques». En aquest sentit, el representant de Més per Menorca ha afirmat que «defensam i continuarem defensant que les declaracions siguin públiques i accessibles per a tota la ciutadania».



Per acabar, tenint en compte que, segons la llei, els expedients oberts passaran a ser custodiats per la conselleria de Presidència, el portaveu menorquinista ha denunciat la incoherència del PP «perquè critiquen que l'oficina és un instrument polític, però ara tota aquesta informació estarà en mans del Govern».