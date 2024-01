La DGT contradiu a Galmés que queda «atrapat en les seves mentides, falses promeses i anuncis populistes»

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha acusat aquest dijous el pacte PP-Vox d'actuar en contra de l'interès general i ha lamentat la intenció de la institució insular d'acudir als tribunals per a poder mantenir el carril Bus VAO a la via de cintura de Palma. A més, la resposta de la DGT contradiu al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Segons Alzamora, la contundent resposta de la DGT, la màxima autoritat en matèria viària, «evidencia que el president Galmés ha quedat atrapat en les seves mentides, falses promeses i anuncis populistes». De fet, el portaveu ecosobiranista ha lamentat la «dèria obsessiva del PP per seguir omplint de cotxes i fum les carreteres de Mallorca. Alzamora ha recordat que totes les propostes en matèria de mobilitat del PP només contemplen facilitats per incrementar l'ús del vehicle privat».

En relació a l'informe de la DGT que aquest dijous ha publicat Diario de Mallorca, Alzamora ha remarcat que «les dades oficials contradiuen a Galmés» i ha exigit una «rectificació immediata». En aquest sentit, ha censurat que el president insular falsegés les dades de sinistralitat i anunciés un increment d'accidents relacionats amb la implantació del carril Bus-VAO «que ara s'ha demostrat ser falsa».

De la mateixa manera, Alzamora ha tornat a criticar la decisió d'incrementar la velocitat a la via de cintura de Palma i ha reclamat la publicació dels informes tècnics que avalen aquesta decisió. «tenim la sospita que en aquest cas també hi haurà sorpreses». A més, el portaveu ecosobiranista ha denunciat un increment dels accidents des de l'increment de la velocitat. Una mesura que, en canvi, «no ha servit per a reduir els embossos de trànsit».

Ampliació encoberta de la xarxa viària

En el mateix sentit, Jaume Alzamora ha censurat també l'anunci del govern insular d'afegir més carrils a l'autopista de l'aeroport. El projecte, ha assegurat Alzamora, s'afegeix als nous carrils anunciats a la via de cintura. «Ara ja sabem quin és el projecte. A poc a poc van anunciat aquesta ampliació encoberta de la xarxa viària. És un despropòsit».

En contraposició al model del pacte PP-Vox, que segons el parer d'Alzamora «suposa més cotxes i més contaminació», ha recordat que el ple de la institució va aprovar una proposta de MÉS per Mallorca per instar el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre. «La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha assegurat Alzamora.