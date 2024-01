El PP adjudica a dit un nou càrrec polític amb un sou de 60.000 euros a l'EMT

Fa uns dies MÉS per Palma va denunciar l'increment de tres nous alts càrrecs polítics per part del PP dins l'organigrama municipal. Aquest dijous, la formació ha denunciat que, en el marc del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), s'ha creat una nova Subdirectora Gerent de Recursos Humans, que percebrà un sou de 60.000 euros anuals. No es tracta d'un lloc de feina tècnic triat per concurs, sinó d'un nomenament polític a dit.



Neus Truyol, portaveu de la formació, ha denunciat que «el PP segueix emprant les institucions per engreixar la seva organització omplint l'Ajuntament de càrrecs polítics amb sous desorbitats. Cada setmana ens trobam amb la creació de nous, aquesta vegada dins l'EMT. I, mentrestant, no hi ha cap mesura de l'equip de govern per millorar el transport públic de Palma. Zero gestions, zero iniciatives en positiu per millorar la mobilitat dels palmesans i les palmesanes, o per reduir la contaminació provocada pels cotxes».



Segons denuncia Truyol, «aquest nou càrrec polític el que fa és reforçar el PP i no l'EMT com a servei públic. És més, ens preocupa el perfil de la persona triada, ja que està especialitzada en acomiadaments i no en la millora dels serveis públics, en la formació o en els llocs de feina de qualitat, aspectes que són importants en una empresa pública».