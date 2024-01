Prohens: «En tema de llengua no hi ha motiu per a l'alarma ni per a posar-se cap samarreta»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assegurat que «en tema de llengua no hi ha cap motiu per a l'alarma ni per a posar-se cap samarreta», després que aquest dijous el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, hagi estat rebut a l'IES Pau Casesnoves d'Inca amb pancartes i camisetes verdes contra el pla de segregació lingüística.

Així ha respost la líder de l'Executiu autonòmic a les preguntes formulades pels mitjans de comunicació, descrivint-se com «una gran defensora de la llibertat individual, fins i tot de posar-se una camiseta quan no hi ha res al darrere».

Prohens ha sentenciat que entén que els docents es posin la camiseta si és contra la LOMLOE o perquè les infraestructures educatives de les Illes estan «deixades de la mà de Déu i tenim centres educatius que hem hagut de precintar perquè perillava la seguretat dels estudiants i dels professionals», o si se la posen perquè «falten professors de suport per a atendre la diversitat», però no contra la iniciativa de segregació lingüística pactada entre PP i VOX que costarà 20 milions d'euros.