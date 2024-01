MÉS per Mallorca esmena la Proposició de Llei del Taxi: «No tot s’hi val. Hi ha unes normes i les VTC les han de complir»

MÉS per Mallorca ha presentat esmenes a la Proposició de Llei del sector del Taxi per regular les llicències i tarifes dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC). El partit ecosobiranista considera que cal aprofundir i millorar la proposta normativa per eliminar el desequilibri existent actualment entre el sector del taxi i les VTC i assegurar també els drets dels usuaris.

«No tot s’hi val. Hi ha unes normes i les VTC les han de complir», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. En aquest sentit, el partit ecosobiranista ha presentat esmenes per a regular les llicències de les VTC i eliminar la competència deslleial que actualment existeix en detriment del sector del taxi.

En concret, MÉS per Mallorca proposa que les llicències per a VTC hauran d’estar limitades a un màxim de dues autoritzacions per titular, amb la possibilitat d’ampliar a una tercera llicència en cas que els vehicles estiguin adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, els ecosobiranistes proposen que, amb caràcter general, les llicències urbanes hauran de ser prèvies a l’obtenció de les llicències interurbanes i que els VTC hauran d’iniciar els seus serveis a l’illa en què s’hagi obtingut l’autorització i no podran circular, en cap cas, per les vies públiques per cercar clients ni propiciar la captació de persones viatgeres que no hagin contractat prèviament el servei ni romandre estacionats a aquest efecte. En aquest sentit, el partit ecosobiranista proposa establir l’obligatorietat del servei dels VTC amb l’antelació de trenta minuts al moment de la prestació.

D’altra banda, també, MÉS per Mallorca proposa establir un règim tarifari de les VTC per eliminar la competència deslleial que es pugui produir amb el sector del taxi, assegurar els drets dels usuaris i eliminar les discriminacions que es produeixen per raó de gènere – en el cas de l’ús per part de les dones durant la nit – o en els casos de preus més elevats per a barriades o zones amb mancança de transport públic.

Així, el partit ecosobiranista proposa que, tot i que les VTC podran fixar les seves tarifes lliurement, a efectes d’obtenir i mantenir l’autorització, les tarifes hauran de ser públiques per a l’usuari i se n’haurà de donar trasllat a l’administració cada vegada que es modifiquin, dins els primers 20 dies des del canvi de tarifa. A més, els sistemes tarifaris escollits hauran de basar-se en criteris públics, transparents i no discriminatoris, orientats a la cobertura del cost real del servei en condicions normals de productivitat i organització i permetre una amortització adequada i un benefici industrial raonable. En cap cas, es podran fixar sobrecàrrecs lligats a moments d’alta demanda. La cancel·lació del servei per part de l’usuari no podrà constituir una penalització major del cost del servei prèviament contractat.

Finalment, conjuntament amb Més per Menorca i a proposta de Gent per Formentera, els ecosobiranistes proposen que a Menorca i Formentera l’entrada de vehicles VTC respectin les limitacions d’entrada generals.