Prohens: «Defensarem els interessos i llibertats de tots els ciutadans de les Balears i vetlarem pel compliment de la Constitució»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pronunciat el seu primer discurs institucional de Cap d'any, en el qual s'ha dirigit a tots els ciutadans de les Balears, a través d'IB3, destacant que 2023 ha estat un «any de canvi» per a les Illes, després de les eleccions del 28 de maig, amb un projecte de «gestió, moderació i llibertat».

Prohens ha agraït així la confiança que els ciutadans de les Balears varen depositar en ella en les eleccions del passat 28 de maig i ha reafirmat el seu compromís amb les quatre illes: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

A més, a l'inici del parlament, la presidenta autonòmica ha destacat el quarantè aniversari de l'Estatut d'Autonomia, un projecte amb què el Govern està «absolutament compromès» i que ha marcat «un full de ruta i unes eines per a afrontar els reptes presents i futurs des de la proximitat i des del respecte a la realitat, el caràcter i la idiosincràsia de Balears, dins d'un projecte d'una Espanya unida, plural i diversa».

El discurs s'ha rodat en diferents punts de Palma, com la plaça Major i Cort, i també en establiments emblemàtics del centre, en reconeixement del seu valor i recorregut històric, així com també per a fer costat al petit comerç.

De fet, la presidenta ha celebrat «la plena reactivació de l'economia» enguany, reflectida en les «bones dades d'ocupació», però sense oblidar les dificultats de molts ciutadans per a arribar a final de mes per l'elevat cost de la vida i la inflació.

Precisament, en aquest sentit ha fet un repàs de les mesures aprovades en els sis primers mesos de legislatura i ha destacat el valor de la paraula donada. Són mesurades com l'eliminació de l'impost de successions; la rebaixa de l'impost per la compra d'un habitatge, de la qual ja s'han beneficiat més de 200 joves; la gratuïtat de tota l'etapa educativa de 0 a 3 anys; la constitució de la primera Mesa de Diàleg Social entre Govern, patronals i sindicats per a treballar per una llei de conciliació, i la inversió en recursos per a lluitar contra la violència contra les dones.

Prohens ha destacat així mateix el treball fet en termes de captació i fidelització de professionals sanitaris, que ha permès cobrir la plantilla del Servei d'Oncologia de l'Hospital Can Misses d'Eivissa. «Hem posat la salut abans de res», ha afirmat.

La presidenta també ha tengut paraules per a un dels grans reptes de les illes, com és la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. Per això, ha recordat, s'han posat en marxa mitjans per a agilitzar la tramitació de projectes de transició energètica, la inversió de gairebé 200 milions en cicle de l'aigua, i en clau turística, l'aposta de créixer més en valor que en volum, optant per la qualitat i excel·lència, sostenibilitat i circularitat.

Tot això, ha explicat Prohens, tenint en compte l'estratègia del Govern per a posicionar les illes com un destí cultural i esportiu. De fet, una de les imatges que es pot veure en el vídeo de Cap d'any és la presidenta davant la Llotja, que s'ha reobert enguany al públic com a gran espai expositor, per a potenciar la cultura com a senya d'identitat.

Durant el discurs, la presidenta també ha marcat els objectius del Govern per a 2024, amb mesures orientades a donar impuls als emprenedors, autònoms, empreses i a tota la cadena de valor de les illes, apostant sempre per la innovació i l'excel·lència.

«Ho farem promovent la llibertat econòmica i la simplificació administrativa, per a continuar sent terra d'oportunitats. Volem que les administracions públiques deixin de ser un problema per als ciutadans i un obstacle per a la competitivitat de les empreses», ha afirmat.

Així mateix, entre altres qüestions, Prohens ha afegit que 2024 serà un any per a treballar amb el Govern d'Espanya. «Defensarem abans de res els interessos i llibertats de tots els ciutadans de les Balears i vetlarem pel compliment de la Constitució i el respecte a la separació de poders i a l'estat de dret», ha subratllat.

Finalment, ha traslladat la il·lusió i el compromís de servei públic amb què el Govern continuarà treballant en 2024, concloent que és un honor «servir a aquest poble de gent valenta que pren coratge davant les dificultats, de gent treballadora i emprenedora».