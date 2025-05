L’Estat espanyol de dia fa feina pel català a Europa (i de nit la desfà)

Talment com una Penèlope que de dia, teixia un sudari per al seu sogre i de nit desfeia tot el que havia cosit, i així l’obra restava interminable, el Govern espanyol de Pedro Sánchez, davant les llums i els taquígrafs demana l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea i, després, maniobra en la obscuritat per impedir-ho.

No és la primera vegada que usam el símil… Ara hi abundarem. El camí de la llengua catalana cap a l’oficialitat d’Europa es fa més llarg que l’odissea d’Ulisses per arribar al seu regne d’Ítaca. Tanmateix, la història de la llengua catalana a la UE s’assembla més al càstg patit per un altre rei: Síssif. Sísif va ser obligat a empènyer una pedra enorme pendent amunt per un vessant costerut, però abans d'arribar al cim de la muntanya la pedra sempre rodava cap avall, i Sísif havia de tornar a començar de nou des del principi.