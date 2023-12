Els esportistes ja no estaran obligats a jugar a les seleccions espanyoles

El Ple del Congrés espanyol de diputats ha aprovat aquest dimarts la presa en consideració d'una proposició de llei d'Esquerra Republicana (ERC) per a modificar la Llei de l'Esport de 2022, de manera que la presència dels esportistes en les seleccions espanyoles deixi de ser considerada una obligació i passi a ser un dret d'aquests.

La proposició de llei «per a garantir el dret a l'autonomia de la voluntat dels i les esportistes» va ser aprovada per 177 vots a favor i 169 en contra.

Aquesta proposició afirma que «el manteniment de l'obligació d'acudir a les convocatòries de les seleccions anomenades ‘nacionals’ i de la facultat de les federacions per a multar fins amb 30.000 euros i suspensió de llicència suposa ‘la perpetuació dels continguts en la norma predecessora, la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport’».

La proposició manté que es tracta de «un mecanisme de coerció contra les i els esportistes, que, en decidir practicar un esport, perden qualsevol capacitat d'elecció respecte a la seva participació en els equips de les federacions, amb les implicacions simbòliques i polítiques que això comporta».

El grup Republicà insisteix que «la responsabilitat del poder legislatiu de qualsevol Estat és conquistar i blindar els drets fonamentals de la nostra ciutadania» i «això inclou l'absolut respecte a l'autonomia de la voluntat de les i els esportistes».

«És incoherent que la legislació d'un Estat, suposadament democràtic, coaccioni als seus esportistes per a formar part d'un espai en el qual, com en el cas de les jugadores femenines de la selecció, no s'asseguin protegides. En comptes de desplegar les eines de les quals disposa per a fer prevaler la llibertat d'aquestes», agrega.

Renúncia de les jugadores

En aquest sentit, la reivindicació que fan les jugadores ha estat decisiu per a l'aprovació final d'aquesta proposició de llei.

I és que, tal com va subratllar Gabriel Rufian, portaveu d'ERC en el Congrés de Madrid, els detractors d'aquesta llei sempre se'n recorden del cas d'Oleguer Presas o Inaxio Kortabarria però obvien la decisió per la qual Mapi León, Patri Guijarro o Claudia Pina han rebutjat acudir a les convocatòries de la selecció espanyola, que té com a base exigir canvis considerables en l'estructura de la Federació, una reivindicació que és prèvia a la disputa del Mundial i que han mantingut posteriorment també. Anteriorment, fins a 15 jugadores es varen negar anar amb la selecció espanyola.

«El vergonyós era obligar a una de les millors del món a anar a un lloc al qual no volia anar. Més enllà de les banderes, del credo o la ideologia, no s'entén, no pot ser. Si fos un home hauria estat un problema major. A la Selecció encara se'ls diu que va ser per capritx, que no se sap bé què demanen… No és que no volien anar per motius ideològics, sinó personals. No voldria que el meu país guanyés un Mundial amb gent obligada a jugar», respon Rufián.