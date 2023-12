L’ANC denuncia la instrumentalització de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per atacar la immersió lingüística

Aquest dimecres matí l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una concentració davant la seu del Parlament Europeu de Barcelona contra la presència d'una missió de la Comissió de Peticions (PETI) que discrimina els drets de la minoria lingüística catalana.

Acompanyada per desenes de persones, entre les quals, representants de diverses entitats, com Súmate o Acord d'esquerres per la República Catalana, la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, ha llegit la carta que l’Assemblea ha adreçat als membres d’aquesta Missió i a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.

A la carta s’hi denuncia la instrumentalització de la Comissió amb l'objectiu partidista d'atacar la immersió. S’hi explica que aquesta missió prové d'una petició d'Ana Losada en representació de l'Asamblea por una Escuela Bilingue, i que va ser Dolors Montserrat, eurodiputada del Partit Popular, qui la va ressuscitar el 2019. La concentració s'ha fet mitja hora abans de la roda de premsa queMontserrat ha fet a la seu del Parlament Europeu de Barcelona explicant la missió.

L’escrit destaca que «la instrumentalització de les institucions de la UE, com la Comissió PETI, estableix un precedent perillós, ja que qüestiona la seva imparcialitat, sobretot quan s'utilitza com a eina contra els drets d'una minoria nacional com la catalana.»

Durant la lectura de la carta davant de la seu del Parlament Europeu, Dolors Feliu ha recordat que «les forces nacionalistes espanyoles, entre elles un Partit Popular espanyol hereu d'una organització fundada per ministres franquistes feixistes, fa dècades que ataquen la llengua i la identitat catalana amb tota mena de mitjans polítics i legals.»

Feliu també ha volgut deixar clar que «a una Europa plural i democràtica, que se suposa que respecta la diversitat lingüística, aquest atac orquestrat contra els drets dels catalans constitueix un atac greu i desproporcionat al principi de no discriminació per raó de la llengua».