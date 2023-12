La derogació dels delictes d'injúries a la corona necessitaria els vots del PSOE

Aquest dimarts el Grup Socialista s'ha mostrat obert a la possibilitat d'obrir un debat sobre la reforma del Codi Penal per a la despenalització de les injúries a la Corona i l'enaltiment del terrorisme, i per tant dona llum verda a la proposició de llei impulsada per Sumar l'objectiu de suprimir els denominats delictes d'opinió, que també inclouen les ofenses als sentiments religiosos i els ultratges als símbols nacionals.

Els socialistes han reconegut que el legislador «no pot ni ha d'obviar les resolucions dels organismes internacionals» que han condemnat Espanya en relació amb la protecció de la llibertat d'expressió. També han indicat que la reforma ha de partir del consens i allunyar-se de «posicions maximalistes o extremistes» i que per això és imprescindible el PP «s'allunyi de l'extrema dreta».

El Grup Popular, al seu torn, ha apuntat que aquesta iniciativa té l'objectiu de «donar impunitat a l'odi» i que els delictes que es volen suprimir no suposen una excepció a Europa, cosa amb la qual VOX ha coincidit.

No obstant això, i a mer títol d'exemple, França va despenalitzar els delictes d'injúries contra el Cap de l'Estat després d'una condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans i, més recentment, Bèlgica ha seguit aquesta mateixa tendència perquè ha considerat que aquests delictes són inconstitucionals a la llum de la jurisprudència del TEDH.

Per part seva, el diputat de Sumar Enrique Santiago ha assenyalat que la situació actual referent a les penes relatives a la llibertat d'expressió és una «anomalia democràtica» derivada d'una reforma impulsada pel PP. Tant el PNB com EH Bildu s'han mostrat a favor de la presa en consideració de la proposició.

Aquesta proposta planteja també eliminar el delicte d'enaltiment del terrorisme per a evitar condemnes a cantants i artistes, i substituir-lo per un agreujant a l'article que preveu la traïdoria davant humiliacions o vexacions a les víctimes, amb la finalitat de donar-los una cobertura de protecció reforçada.