MÉS per Mallorca posa en evidència la «submissió total» del PP a VOX

MÉS per Mallorca ha criticat durament la «submissió total» del PP a VOX a canvi del Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de Balears de 2024.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en una roda de premsa en la qual ha condemnat durament el pacte entre PP i VOX per a aprovar els comptes autonòmics.

Apesteguia ha denunciat que «el PP tenia alternatives, tenia la mà estesa de MÉS per Mallorca, i malgrat això ha decidit claudicar davant VOX en tot allò que li ha exigit l'extrema dreta».

De la mateixa manera, Apesteguia ha afegit que «el PP actua d'esquena al seu programa i als seus votants, i fa possible la ruptura de la convivència en Educació en contra del 88 per cent dels votants de les Balears». «Només pels 25 diputats del PP es durà a terme la segregació dels nostres nins i joves, i serà el PP qui haurà de respondre davant la societat; la presidenta Prohens està sola amb VOX, perquè és l'única companyia que vol i està disposada a tot per acontentar-los», ha incidit el portaveu ecosobiranista.

Des de MÉS per Mallorca també s'ha destacat que l'eliminació de les ajudes als sindicats o als representants de les petites i mitjanes empreses «romp amb el model de representació social

característic de l'Estat del Benestar sorgit de les ruïnes de la Segona Guerra Mundial» i que, també, «suposa un peatge antidemocràtic a la ultradreta».

«El pacte d'aquests pressupostos suposa la claudicació a un xantatge, però sobretot el trencament d'una manera d'entendre la política i la societat que per sempre més perseguirà la imatge del PP i de Prohens: aquest serà l'únic llegat, trencar-ho tot per a acontentar a qui ja ha provat la sang del PP i mai més estarà sadollat»; ha conclòs Apesteguia.