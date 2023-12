El PP reconeix que ha cedit al xantatge de VOX i que dedicarà 20 milions d'euros a imposar el castellà als infants mallorquins

El PP ha reconegut que ha acceptat les esmenes de VOX als Pressupostos per a destinar 20 milions d'euros a la implantació del programa pilot per separar alumnes i l'eliminació de determinades subvencions nominals a patronal i sindicats per «responsabilitat», ja que han assegurat considerar «més important el tot que una part».

Així ho ha indicat el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, en una roda de premsa aquest dilluns en el Parlament, després que totes dues formacions assolissin un acord per a aprovar els pressupostos de les Balears de 2024 a canvi d'introduir les esmentades esmenes juntament amb algunes altres.

Entre elles figuren l'eliminació de l'impost de patrimoni, deduccions de fins a 600 euros per als propietaris que posin els seus habitatges buits en el mercat de lloguer, per al pagament de les despeses derivades de la cura de persones majors en residències o amb cuidadors o per a l'autoocupació, la segona oportunitat i emprenedors.

Sagreras ha asseverat que aquestes esmenes s'han acceptat no «només perquè les ha presentat VOX», sinó perquè «estaven en el programa electoral del PP i l'acord d'investidura».

El representant dels conservadors ha al·legat que, amb els set vots dels diputats de VOX, Balears tendrà «els primers pressupostos del canvi que van demanar els ciutadans en les eleccions autonòmiques del 28 de maig» i ha expressat la seva «satisfacció», perquè aquests pressupostos s'han aprovat «dins del termini i en la forma escaient», ja que entraran en vigor l'1 de gener.

Així, Sagreras ha reconegut que han estat «setmanes dures» de negociacions, cosa que ha emmarcat dins de «la normalitat de la tramitació d'uns pressupostos d'un Govern en minoria», i ha apuntat que «el normal» era que «es negociàs fins a l'últim dia».

A més, ha ressaltat que el PP «només ha volgut pactar amb els socis d'investidura --VOX en aquest cas--», amb els quals ha indicat que «coincideixen en moltes coses» però són «partits diferents» amb «diferents visions i sensibilitats».

Sobre el fet que VOX no hagi acceptat, a priori, cap de les esmenes del PP, el portaveu ha destacat «la importància» que el que s'ha negociat són «els vots necessaris per a aprovar els pressupostos de 7.300 milions d'euros».

Consultat per si han parlat amb la patronal i els sindicats per a anunciar-los l'eliminació d'aquestes subvencions, Sagreras ha defensat el paper dels agents socials i ha assenyalat que «només es toca una subvenció directa i nominal», per la qual cosa, al seu judici, «no és determinant».