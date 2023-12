MÉS demana la creació d'una comissió relativa a l'impacte del canvi climàtic sobre el sector primari

MÉS per Mallorca ha registrat la petició de creació d'una comissió no permanent al Parlament de les Illes Balears relativa a l'impacte del canvi climàtic sobre l'agricultura, la ramaderia i la pesca. El partit ecosobiranista vol que hi puguin comparèixer els representants del sector primari i de la Universitat de les Illes Balears (UIB), davant la situació «de caiguda greu de les precipitacions i unes temperatures anormalment altes».

Segons MÉS, «el camp mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer es troba en una situació extrema davant la situació de caiguda greu de les precipitacions i unes temperatures anormalment altes, tal com han denunciat entitats del sector com Unió de Pagesos». Amb tal motiu, MÉS ha registrat la petició de creació d'una comissió no permanent relativa a l'impacte del canvi climàtic sobre l'agricultura, la ramaderia i la pesca.

En aquest sentit, i a través de la creació d'aquesta comissió, el partit ecosobiranista vol que hi puguin comparèixer els representants del sector així com els científics de la UIB i que donin compte de la situació real en què es troba el sector primari.