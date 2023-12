El Parlament suprimeix el 'sobresou colonial' per als càrrecs que venen de fora

La Comissió d'Hisenda i Pressupostos del Parlament ha suprimit el 'complement' de 18.000 euros anuals que cobren els membres i alts càrrecs del Govern que venen de fora de les Balears per a exercir un càrrec públic.

Es tracta d'una 'indemnització' per cobrir el cost d'allotjament temporal i els desplaçaments. En la reunió d'aquest dimarts, es varen aprovar sengles esmenes del PSIB i Més per Menorca per a eliminar aquest complement de residència, que es va eliminar en la legislatura anterior després d'una polèmica a partir de diversos nomenaments de Podemos.

«No té cap sentit que vengui una persona de la Península a ocupar un alt càrrec i li paguem un plus de 18.000 euros», ha apuntat el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, que ha celebrat haver obtingut la majoria necessària per a tornar a retirar aquest sobresou després que el PP l'intentàs recuperar.

Més per Menorca titllava de «vergonya» que alts càrrecs desplaçats des d'altres comunitats cobrin aquest complement, «amb el cost que representa per a les arques públiques, quan moltes persones han de subsistir amb un salari mínim que just aconsegueix els 1.080 euros mensuals i moltes famílies pateixen els costos de la inflació en el seu dia a dia».