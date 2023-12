La Conferència Sectorial d'Educació es reuneix per aprovar el repartiment de 330 milions a les Comunitats

La Conferència Sectorial d'Educació es reunirà aquest dimecres per primera vegada en aquesta Legislatura per a aprovar el repartiment de 330 milions d'euros a les comunitats autònomes. La ministra d'Educació, Formació Professional i Esports del Govern espanyol, Pilar Alegría, presidirà la reunió.

Els fons, la distribució dels quals va rebre el vistiplau del Consell de Ministres el passat 7 de novembre, serviran per a crear 76.479 noves places de Formació Professional, per la qual cosa les comunitats autònomes rebran 143 milions d'euros; així com 21.794 places públiques i gratuïtes del primer cicle d'Educació Infantil (0 a 3 anys), gràcies a una inversió de 142,4 milions d'euros.

El tercer acord implica la transferència de 1,6 milions d'euros corresponents al programa Codi Escola 4.0 per a formar en programació, robòtica i pensament computacional a 5,5 milions d'alumnes i alumnes de centres públics i concertats.

Finalment, se sotmetrà a votació una nova partida pressupostària destinada a sufragar les despeses derivades de l'escolarització de nins i joves desplaçats a l'Estat espanyol per la guerra a Ucraïna. Des de l'inici del conflicte, més de 38.000 persones han arribat a centres educatius no universitaris del país. Les comunitats rebran 41,9 milions d'euros per a la contractació de personal docent de reforç i auxiliars de conversa, ajudes per a transport o la compra de llibres i material escolar, entre altres.

Així mateix, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports del Govern espanyol ha convocat, el pròxim 18 de desembre, una reunió de la Comissió General d'Educació per a abordar amb les comunitats autònomes el Reial decret de llindars, que regula les beques, l'ordre que regula la EBAU i pròximes actuacions en matèria de Formació Professional.