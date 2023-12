MÉS denuncia que la segregació lingüística de PP i VOX costarà 60 milions d’euros per curs

MÉS per Mallorca denuncia que si el PP claudica a l’esmena de VOX als pressupostos de 2024 que exigeix 20 milions d’euros per a la segregació lingüística durant el darrer quadrimestre de l’any que ve, el cost total de la segregació per al curs 2024-2025 seria de, com a mínim, 60 milions d’euros. El partit ecosobiranista considera que aquest és un nou xantatge de l’extrema dreta i que si VOX té capacitat de desenvolupar aquesta estratègia xantatgista emmarcada dins la seva obsessió contra el català és perquè el PP els va voler triar com a socis. MÉS per Mallorca explica que amb aquests 60 milions d’euros podrien construir-se 5 escoles, 3 instituts i 2 escoletes, així com tenir 125 professors de secundària i 159 mestres més.

«Ens demanam si el PP de Prohens tornarà a claudicar al nou xantatge de VOX tal com ja va passar amb l’aprovació del sostre de despesa i gastarà 60 milions d’euros públics a segregar lingüísticament els nostres infants i joves», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. De fet, i en aquest sentit, Ramon ha explicat que al ple d’aquest dimarts 12 de desembre el partit ecosobiranista demanarà al vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, si el PP ja sap quin serà el cost de «donar sortida a les polítiques d’odi de VOX».

«VOX ja va tastar la sang del PP amb l’aprovació del sostre de despesa i si té capacitat de desenvolupar aquesta estratègia xantatgista és perquè Marga Prohens els va voler triar com a socis i executar les seves obsessions contra el català», ha recordat Ramon. «El que ens preocupa és que aquesta esmena dona resposta a un pacte de VOX amb el partit que té la responsabilitat de govern en aquest país», ha assegurat.

«Si el PP volgués millorar el nostre sistema educatiu podria invertir aquests 60 milions d’euros en crear noves infraestructures o contractar més personal, però sembla que prefereix donar sortida a les polítiques antimallorquines, antimenorquines, antievissenques i antiformenteres», ha denunciat Ramon. En aquest sentit, el partit ecosobiranista explica que els 60 milions d’euros que, com a mínim, costaria la segregació lingüística el curs vinent donarien per la construcció de 5 escoles (amb un cost aproximat de 5 milions d’euros per escola), 3 instituts (amb un cost aproximat de 7 milions per institut) i 2 escoletes (amb un cost aproximat d’1 milió per centre), així com tenir 125 professors de secundària (amb una inversió de 48.086,76 euros per docent) i 159 mestres (amb una inversió de 37.845,48 euros per docent) més.