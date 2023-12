Més per Menorca s'oposa al «complement de colonialitat» de 18.000 euros que cobren els membres del Govern que venen de fora de les Balears

Més per Menorca ha presentat una esmena per suprimir el complement de 18.000 euros anuals que cobren els membres i alts càrrecs del Govern de les Illes Balears que venen de fora de l'arxipèlag per exercir un càrrec públic. Cal recordar que aquest complement se suma al sou que ja cobren aquests càrrecs, que enguany s'incrementarà en un 7,5%.

El portaveu menorquinista al Parlament, Josep Castells, ha batejat aquest plus com a «complement de colonialitat» i ha esmentat que és una «vergonya» que aquells càrrecs que venen de fora de les Balears cobrin aquest complement, amb el cost que representa per a les arques públiques, «quan moltes persones han de subsistir amb un salari mínim que just arriba als 1.080 euros mensuals i moltes famílies pateixen els costs de la inflació en el seu dia a dia».

Els menorquinistes argumenten que «hi ha prou talent i persones preparades» per desenvolupar càrrecs públics a les Illes. A més, asseguren que no existeix cap complement que cobrin els illencs que desenvolupen un càrrec fora de l'arxipèlag. Així, Castells ha qualificat el posicionament del PP sobre aquesta qüestió «d'hipòcrita», ja que «quan eren a l'oposició criticaven aquest complement de colonialitat, però ara que són al Govern, se'n ben aprofiten».

En la mateixa línia, Més per Menorca ha presentat una esmena perquè aquells membres del Govern i alts càrrecs que tenguin dedicació exclusiva per exercir les seves funcions no cobrin, a més del sou, dietes per assistir a òrgans de direcció d'aquells ens del sector públic instrumental que depenen del Govern.

D'aquesta manera, els menorquinistes s'oposen a la creació, a través dels primers pressuposts del Govern Prohens, de dietes per a aquells consellers que assisteixin a reunions d'ens com ara l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), els Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) o el Consorci de Transports de Mallorca (CTM). En paraules de Castells, «l'assistència a aquestes reunions d'ens que depenen del Govern forma part de les tasques pròpies del càrrec», per la qual cosa «no té cap justificació que hagin de cobrar dietes per assistir-hi».