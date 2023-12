Catalina Cirer: «El Govern és feminista»

La consellera de Família i Afers Socials, Catalina Cirer, ha defensat aquest dimarts que el Govern és feminista, i ha rebutjat aprofundir en la polèmica de l'exgerent de l'Ibetec, Juan Antonio Serra, limitant-se a insistir que el vicepresident, Antoni Costa, el va cessar «de manera immediata» quan va saber que s'obria judici per un cas d'agressió sexual.

«La directora de l'IBDona va fer les declaracions oportunes quan li va semblar oportú, i per tant, no fa falta que jo reiteri més opinions en aquest sentit», ha dit, preguntada per aquesta qüestió per MÉS i PSIB durant la sessió de control al Govern.

Segons Cirer, el Govern està «format per consellers i conselleres en clara consciència de la igualtat entre homes i dones front del qual hi ha una presidenta que, des de sempre, ha estat un exemple en aquesta causa», ha dit la consellera, que tampoc ha comentat, com li demanava l'oposició, els missatges publicats a les xarxes socials pel gerent de SFM, José Ramón Orta.