El consell de Mallorca manté la campanya contra la violència masclista 'No i punt!'

El conseller de Presidència de Mallorca, Antoni Fuster, s'ha reunit aquest divendres amb representants de 36 municipis de l'illa per a explicar els programes i estratègies de l'àrea de famílies i concretament el projecte contra la violència masclista 'No i punt!' 2024-2027. En l'acte ha estat acompanyat de la directora insular de Famílies, María Garrido.

L'objectiu ha estat establir una feina transversal entre el Consell de Mallorca i l'àmbit municipal per dur a terme accions en aquesta matèria. D'aquesta manera, el Consell posa a la disposició dels municipis eines per a la implementació del programa i les polítiques que es duran a terme en el departament de Famílies.

La campanya 'No i punt!' es va implantar a 20 municipis l'any passat, una xifra que ha augmentat durant el 2023, assolint els 42. El repte és tenir presència «en tots els municipis al final d'aquesta legislatura», ha assegurat Fuster .

Fuster ha afirmat que és «vital que el compromís ferm que té el Consell de Mallorca en polítiques de família, igualtat i diversitat sigui expandit en tots els espais que sigui possible».

Per part seva, la directora insular ha destacat la importància que «existeixin canals de comunicació i col·laboració dinàmics» per a poder ajudar a les víctimes d'agressions masclistes en el major nombre de punts possible.