MÉS per Palma demana la destitució immediata d’Antoni Deudero i una disculpa pública

Al ple municipal de Palma del 30 de novembre varen tenir lloc una sèrie d’esdeveniments lamentables. Al final d’una intervenció sobre l’eix cívic de Cotlliure, el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, va dir a Neus Truyol «Me gusta la fruta», coneguda frase que fa servir el PP per a amagar l’insult «fill de puta» pronunciat per Isabel Díaz Ayuso al Congrés espanyol.

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha comparegut davant els mitjans acompanyada dels regidors Miquel Àngel Contreras i Kika Coll i una representació institucional del MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, Maria Ramon, Jaume Alzamora, Rosa Cursach i Ferran Rosa, per a traslladar-li el suport i acompanyar el missatge.

La formació ecosobiranista té una petició clara i així ho ha traslladat Neus Truyol: «Demanam a Jaime Martínez, el batle, que posi ordre. Ha mostrat que és incapaç de posar ordre dins el seu partit i dins l’equip de govern. I la mostra d’ahir és un gran exemple. Vàrem sortir del ple i ells varen continuar amb total normalitat, com si no hagés passat res. Aquestes actuacions no poden quedar impunes, no poden quedar en res, i davant de tot això demanam una cosa molt clara. Jaime Martínez, el batle de Palma, ha de cessar immediatament al regidor de mobilitat, no pot continuar en aquest càrrec públic. Han de donar exemple i ser contundents i dir no a aquestes actituds masclistes i de menyspreu davant l’adversari polític. Jaime Martínez ha de demanar disculpes públiques, perquè és el batle de tots els veïnats i veïnades de Palma, i la ciutat no es mereix uns representants que menyspreïn qui pensa diferent».

Truyol ha manifestat que «el Partit Popular està utilitzant l’insult com un eslògan polític. Això es totalment inadmissible, s’ha acabat». «El PP, a més, utilitza en reiterades ocasions l’insult i el menyspreu, especialment contra les dones. I no són casos aïllats», assenyala. La regidora ha afegit que «tenim el cas del senyor Costa al Parlament, o també el senyor Fidalgo a l’Ajuntament de Palma, per posar exemples propers. Estan utilitzant l’insult i el menyspreu personal davant l’adversari polític. Confonen absolutament el que és el debat polític amb els desqualificatius i això no ho podem permetre».

La portaveu ha explicat que «vàrem sortir del ple per reaccionar i dir que s’ha acabat. No permetrem cap insult ni cap menyspreu més. No perquè ens insultin a nosaltres, sinó perquè estan deixant en molt mal lloc a la política i la representació pública. Hem de donar exemple i no podem mostrat a la societat que l’insult i el menyspreu és acceptable quan estam dins una democràcia. Les regles del joc no són aquestes».

Finalment la regidora ha volgut traslladar el seu agraïment a totes les persones, de tants de sectors diferents, que li han traslladat el seu suport o han mostrat el seu rebuig a les actuacions del Partit Popular. «Mostra que la societat veu clarament que hi ha hagut una mala pràctica i s’ha de rectificar. Els únics cecs davant l’insult i l’agressió són el Partit Popular i els seus socis d’extrema dreta», ha conclòs Truyol.