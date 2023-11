[VÍDEO] MÉS per Palma abandona el ple després que un regidor del PP digués «me gusta la fruta» a Truyol

MÉS per Palma abandona el ple municipal d'aquest dijous per insults a la regidora Neus Truyol. Al final d'una intervenció sobre l'eix cívic de Cotlliure, el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero ha dit a Truyol la frase «me gusta la fruta», frase que fa servir el PP per amagar l'insult «fill de puta» i que va popularitzar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en el Congrés de Diputats.

MÉS per Palma considera que Deudero s'ha dirigit a la portaveu Neus Truyol amb aquesta expressió i que «ha travessat totes les línies vermelles». Els ecosobiranistes qualifiquen els fets de «lamentables» i expliquen, a través d'un comunicat a les seves xarxes socials, que el batle de Palma, Jaime Martínez, no ha deixat intervenir a l'oposició i, per tant, MÉS per Palma i la resta de partits d'esquerres han decidit abandonar el ple.

A més, en el comunicat també expliquen que «posteriorment, en un espai privat, el senyor Deudero, acompanyat pel batle Martínez, ha volgut traslladar a la regidora que la seva intenció no era ofendre-la, però en cap moment ha reconegut haver emprat un insult, ni haver-la insultat». Els ecosobiranistes comuniquen que «és intolerable, inadmissible ii una falta de respecte a la institució i als ciutadans i ciutadanes de Palma adreçar aquest insult a una membre de l'oposició. El Partit Popular empra l'insult i la desqualificació personal de manera permanent. Avui s'han passat de mesura. Amb aquesta actitud,l'únic que fan és desprestigiar la política i les institucions».

Per acabar, la formació exigeix al batle que «recondueixi la situació i que posi ordre en el seu partit».