MÉS per Mallorca presenta 140 esmenes a la Llei de Pressupostos, el PSIB en presenta 600

MÉS per Mallorca ha presentat 140 esmenes a la Llei de Pressupostos de 2024 per un valor de 132 milions d'euros. El partit ecosobiranista proposa l'eliminació de les partides destinades a la promoció turística, l'augment de l'impost turístic, l'eliminació de les desgravacions fiscals a les rendes més altes i l'eliminació de la partida per a la creació de l'Oficina política de Persecució del Català per invertir aquesta capacitat econòmica en innovació i recerca, educació, salut, serveis socials i mobilitat pública, entre altres.

«Proposam uns pressupostos pensats per transformar la nostra economia i en tenir unes institucions al servei dels interessos de la majoria social d'aquest país», ha assegurat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

En aquest sentit, MÉS per Mallorca proposa eliminar les partides destinades a la promoció turística i l'assistència a fires turístiques, l'augment de l'impost turístic i l'eliminació de les desgravacions fiscals a les rendes més altes per invertir aquesta capacitat econòmica en, per exemple, la construcció de 7 centres educatius, la construcció de 2 centres de salut, la contractació de més psicòlegs i de més personal de serveis socials, i una forta inversió en mobilitat pública.

Així mateix, el partit ecosobiranista reclama també l'eliminació de la partida de 750.000 euros per a la creació de l'Oficina política de Persecució del Català per destinar-los a l'augment de les partides destinades a innovació i recerca. «Necessitam ser capdavanters en la transformació econòmica del nostre país», ha assegurat al respecte Apesteguia.



El PSIB presenta 600 esmenes per valor de 1.000 milions d'euros

El diputat socialista Llorenç Pou ha explicat aquest dijous que el volum d'esmenes és concebuda com una «reconsideració global» dels Pressupostos que ha qualificat de «màrqueting polític» sense mesures per a les classes treballadores i vulnerables.

El PSIB reclama d'aquesta manera 100 milions d'euros per combatre la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania concretat en ajudes al transport públic, matrícules universitàries, mesures pels fixos discontinus o en matèria de dependència.

Pou ha criticat que l'emergència de l'habitatge no sigui present en els pressuposts, per la qual cosa proposen més de 40 milions d'euros en la matèria.

El socialista ha ressaltat la important aposta en matèria d'infraestructures educatives i sanitàries i ha lamentat que la proposta de Pressuposts contengui retallades en comerç i en ocupació.