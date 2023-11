El senador d’Eivissa i Formentera demana que la XV Legislatura tengui com a prioritat les polítiques públiques d’habitatge i les necessitats de les illes

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha assistit aquest dimecres a la Sessió d’Obertura de la XV Legislatura al Congrés espanyol. Amb la formació d’un nou Govern espanyol progressista, Ferrer confia que «se segueixi avançant en polítiques d’esquerres que beneficiïn al conjunt de la ciutadania».

El senador considera que la gran prioritat d’aquesta legislatura és el desenvolupament de la Llei d’Habitatge, amb la construcció d'habitatges socials a les zones especialment tensades, com és el cas d’Eivissa i Formentera. «En aquests moments, a Espanya només un 2,5-3% de les famílies viuen en habitatge públic, enfront del 9% de la mitjana europea», explica. Ferrer ha recordat que «en els darrers anys les institucions governades per partits progressistes han fet passes en aquest sentit, especialment a la ciutat d’Eivissa, on s’han construït diverses promocions tant de compra com de lloguer». Però ha reconegut que aquestes accions han estat insuficients, ja que els recursos de les administracions locals són més limitats, per això és clau la plena implicació de l’Estat per tal que en els pròxims anys «es doni una resposta a la greu crisi habitacional».

Ferrer ha volgut destacar que el problema més important que pateixen les Pitiüses ara mateix -l’habitatge- està directament relacionat amb la massificació turística, que va ser provocada en part per l’aparició de plataformes com Airbnb. Tot i que en els darrers anys s’ha perseguit el lloguer turístic il·legal, considera que «encara falten molts recursos i molta feina per fer».

El senador demanarà a les institucions de les Illes, amb governs del Partit Popular, «que no remin a la contra de les polítiques d'habitatge que impulsarà el nou govern progressista des de l'Estat» i que «acceptin mesures com la limitació dels preus del lloguer».

D’altra banda, algunes de les reclamacions històriques de Formentera també tendran un lloc preferent en l’agenda del senador. Així, remarca que continuarà treballant per tal que pugui tenir un senador propi, posant fi a la discriminació històrica que ha patit l’illa, l’única de l’Estat que no té representació a la Cambra Alta. També treballarà per a la creació de la molt demandada construcció d’un Jutjat de Primera Instància a Formentera.

Un altre aspecte que serà rellevant aquesta legislatura és la creació de la Comissió Mixta Congrés-Senat sobre Insularitat, acordada per PSOE i Sumar per tal de tractar les problemàtiques específiques de les Canàries i les Balears, en temes com connectivitat, costos de transport de mercaderies, increment de preus i sobredependència del turisme.

Ferrer confia també que aquesta legislatura es culminaran dos dels grans projectes de l’Estat a Eivissa: la posada en marxa de la nova depuradora i la inauguració del Parador Nacional.

Finalment, el senador d’Eivissa i Formentera ha demanat que «el diàleg i la convivència s’imposin sobre la crispació» provocada per PP i Vox arran dels pactes que han permès la formació del nou Govern de l’Estat. «Aquests acords demostren que som un país divers i tolerant que vol seguir avançant en polítiques progressistes que millorin la qualitat de vida de la ciutadania», ha afegit.