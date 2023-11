Més per Menorca denuncia que els pressuposts del Govern suprimeixen el finançament de la Llei Reserva de Biosfera

Des que es va aprovar la llei que regula l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), a Menorca se’n destina entre un 11% i un 14% del total recaptat, això suposaria, de mitjana, uns 17 milions d’euros per al 2024. Amb l’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera es va crear un sistema de finançament especial, és a dir addicional, com a reconeixement per aquest distintiu mediambiental que té Menorca. D'acord amb aquest mecanisme de finançament el Govern ha d'aportar cada any un mínim de 3,75 milions d’euros que s'han de transferir al Consell Insular per a desenvolupar els projectes previstos en la llei. Entre el finançament de l’ITS i el de la LMRB la quantitat total que el Govern hauria de transferir al Consell Insular per aquests dos conceptes seria d’aproximadament 21 milions d’euros.

Lluny del que estableix la llei, però, el Govern de Marga Prohens promet, en un intent de «trilerisme pressupostari», que el finançament de la Llei Menorca Reserva de Biosfera s’inclourà dins el repartiment que li pertoca a Menorca per l’Impost de Turisme Sostenible. Per tant, en lloc de rebre per aquests dos conceptes una quantitat aproximada de 21 milions d’euros, Menorca en rebria només 17. És per això, que el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha denunciat «l’engany» al ple de Parlament i ha confirmat que d’aquesta manera «els menorquins i menorquines hi perdem 4 milions d’euros».

Per a Castells, aquesta és una mostra clara que «el PP mai ha cregut en aquesta llei ni en el seu objectiu que no és altre que protegir el model menorquí de desenvolupament tant econòmic, social com territorial i potenciar la diversificació per fer compatible l’activitat humana i la protecció de l’entorn».