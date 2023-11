El Parlament aprova la moció de VOX contra el català a la funció pública

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts la moció de VOX que conté l'impuls de mesures perquè no sigui necessari conèixer la llengua pròpia de les Balears per a fer feina a la funció pública i ho ha fet amb l'absència de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Alhora, el diputat de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, s'ha abstengut desmarcant-se així del PP hores després d'anunciar que es replanteja el suport incondicional a l'Executiu.

La moció ha tirat endavant amb 32 vots a favor, 24 en contra i l'abstenció del diputat Córdoba.

Entre altres punts, el text reclama, en línia amb el que contenen els acords d'investidura impulsar el desenvolupament normatiu corresponent perquè el desconeixement del català no penalitzi en l'accés a la funció pública, extrem que per a MÉS per Mallorca suposa l'eliminació, no només del requisit sinó del mèrit.