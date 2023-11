Fracàs total de la 'vaga' convocada pel sindicat de VOX: seguiment nul en gairebé tots els sectors i només 6 professors a les Balears

La vaga general convocada pel sindicat de VOX, anomenat 'Solidaridad' ha estat un fracàs estrepitós: no ha tengut cap mena de seguiment ni d’incidència en els principals sectors laborals.

Com a anècdota cal ressenya que un total de sis professors (cinc a Mallorca i un a Eivissa) s'han adherit a la vaga convocada pels neofeixistes.

La vaga convocada pel sindicat afí a VOX s'ha convocat en el marc de les protestes de l’ultraespanyolisme en contra de l’amnistia als independentistes catalans i ha estat instigada per diversos representants de VOX i també alguns representants del PP. De fet, el número dos de la conselleria dirigida per Catalina Cirer, va usar els mecanismes del càrrec per convocar a la vaga.

Al final la incidència de la vaga ha estat igual a zero.