El president del Consell abandona el ple de pressuposts per reunir-se amb un càrrec del seu partit

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, també ha denunciat l'ús partidista que fa de la institució el president Llorenç Galmés qui aquest dijous ha abandonat el ple de la institució per mantenir una reunió amb el portaveu del seu partit al Parlament.

Galmés s'ha absentat del debat del ple on es debaten els pressuposts insulars de 2024 per reunir-se amb el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras en la mateixa seu del Consell. A la reunió, també hi havia el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures Fernando Rubio que també ha abandonat la sessió plenària per reunir-se amb el càrrec del PP.

Alzamora ha lamentat la situació i ha acusat Galmés de confondre les institucions amb el seu partit. «No només és intolerable que el president actuï d'aquesta manera, sinó també molt sospitós». El portaveu ecosobiranista ha censurat aquesta reunió i ha criticat que Galmés abandoni el ple de pressupost. «No ens estranya de Galmés. Quan era a l'oposició ja es va absentar del ple de pressupost. És una falta de respecte absoluta», ha assegurat.