El PSOE de Sóller denuncia l’ús partidista de les xarxes socials de l’Ajuntament

El PSOE de Sóller ha denunciat l’ús partidista de les xarxes de l’Ajuntament arran d’una publicació a Facebook de l’Ajuntament de Sóller amb motiu de la visita del conseller d’Educació, Antoni Vera, a diferents centres educatius del municipi.

En la publicació, es pot llegir: «Antoni Vera ha sigut el primer conseller, però també l'únic que s'ha preocupat per- aquest tema i s'ha desplaçat fins al nostre municipi». El portaveu dels socialistes de Sóller, Jaume Mateu, ha comentat que «no és ètic publicar segons quins missatges partidistes a les xarxes oficials d’un Ajuntament».

Mateu ha aprofitat per a desmentir la publicació al Facebook de l’Ajuntament de Sóller i ha declarat que «si hi ha retard en segons quines actuacions és culpa de l’Ajuntament. És totalment fals que els consellers d’educació anteriors no es preocupessin per Sóller. Per exemple, el 27 de setembre de 2018, Martí March va visitar Es Puig i Es Fossaret».

A més, el portaveu ha recordat que durant les legislatures de Francina Armengol la Conselleria d’Educació va estar damunt Sóller. Mateu ha citat dos exemples: el 10 de desembre de 2019 es va fer una reunió de seguiment del conveni entre Govern i Ajuntament de Sóller per a la millora de les infraestructures educatives. El 24 de gener de 2023 Educació i Ajuntament de Sóller es varen reunir per fer el seguiment de l’execució del conveni per la millora de les infraestructures dels centres públics del municipi.

Mateu ha conclòs que «una vegada més, el PP queda retratat i queda vist com actua quan governa, utilitzant canals oficials de forma partidista i mentint a la població».