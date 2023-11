Prohens trasllada per carta a Sánchez les principals reivindicacions de les Illes Balears i reitera la petició d’una conferència de presidents

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha traslladat per carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, les, segons ella, principals reivindicacions i necessitats de les Balears després de la recent investidura, presa de possessió i formació del nou executiu. En aquesta carta, la presidenta ha instat Sánchez a treballar conjuntament des del respecte institucional que ha de marcar les relacions entre el Govern d’Espanya i el conjunt de les comunitats autònomes, sempre en benefici dels ciutadans i, en aquest cas particular, dels ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

En la carta, Prohens ha traslladat la seva «preocupació», tant del Govern com d’una gran part dels ciutadans de les Illes, pels acords que s’han assolit a canvi de la investidura i que «amenacen la igualtat de tots els espanyols davant la llei», així com la separació de poders, l’estat de dret i alguns dels principis més elementals sobre els quals es fonamenta la Constitució. Aquests acords han estat qüestionats per diverses entitats, com ara pel Consell General del Poder Judicial i pel Tribunal Suprem, entre d’altres. Per això, la presidenta del Govern de les Illes Balears ha reiterat la petició de convocar una conferència de presidents per abordar aquestes qüestions, que interpel·len els ciutadans i el conjunt de les comunitats autònomes.

En la missiva, la presidenta del Govern també ha traslladat la necessitat d’obrir a debat el nou sistema de finançament autonòmic. Prohens ha avançat que l’executiu balear defensarà que es tengui en compte la necessària compensació de la insularitat, l’increment poblacional, la població flotant, el principi d’ordinalitat i el màxim respecte a la nostra autonomia fiscal i tributària. Precisament, respecte a la insularitat, la presidenta ha afegit que confia que els dos executius seran capaços d’assolir acords, conscients de les seves diferències ideològiques, per donar resposta a les reivindicacions dels ciutadans. Entre altres qüestions, per desplegar els mecanismes prevists del règim especial, el règim fiscal del qual continua pendent de reglament i que es reclama que sigui permanent.

A més, en les línies que subscriu la presidenta del Govern, reivindica la necessitat de la signatura dels nous convenis per a carreteres i transport ferroviari i la gratuïtat del transport públic, com s’ha acordat amb Canàries. «Res no justificaria un tracte diferent entre els dos arxipèlags en aquesta qüestió», ha afegit Prohens.

Finalment, entre les reivindicacions, la presidenta ha sol·licitat al president del Govern que aprofiti el marge que dona la Comissió Europea als estats membres perquè l’exempció de l’ús de biocombustible en els vols regulars sigui aplicable també a les rutes aèries entre el continent i les Balears, la implicació de l’executiu espanyol perquè la Unió Europea prevegi un règim especial europeu que reconegui les necessitats de les illes de la Mediterrània, començant per la necessitat de flexibilitzar el reglament de minimis sobre el límit d’ajuts a la insularitat, per establir un ple desplegament del règim especial i compensar els desavantatges de les empreses i dels ciutadans. Tot això, sense oblidar la necessitat d’actualitzar la indemnització per residència dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat, per garantir-los una «insularitat digna», i abordar l’ampliació de terminis prevists per a l’execució de projectes que s’han de finançar dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels fons Next Generation EU.