El PP diu que no vol «confrontació», i «molt menys per temes lingüístics»

El portaveu del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha assegurat que el seu partit no vol «confrontació», i «molt menys per temes lingüístics», i ha dit «respectar» que els mestres s'associïn per a reivindicar «el que sigui».

Així ha respost aquest dimecres el portaveu conservador a les preguntes formulades pels mitjans de comunicació en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, en relació a la carta signada per prop de 500 docents davant la política educativa actual.

Sobre aquest tema, el portaveu ha insistit en el respecte del seu partit perquè els mestres s'associïn per a reivindicar «el que sigui» i els ha recordat que «tenen les portes obertes del Govern».

Pel que fa a la segregació dels alumnes, ha dit que seran els centres amb la seva autonomia els que decidiran i s'ha referit, així mateix, a l'eliminació del requisit del català en la salut pública, que ha justificat per «falta d'efectius», sense aportar dades concretes, però.