Assenyalen que a Bestard l'espera una «llarga recuperació» però que la seva absència està «totalment suplerta»

El conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, ha assenyalat aquest dimecres que el vicepresident de la institució insular, Pedro Bestard (VOX), és estable i que la seva recuperació «va per bon camí», després de patir un infart aquest dilluns.

Així s'ha expressat Fuster després de ser demanat per l'estat del vicepresident en una roda de premsa aquest dimecres.

El conseller ha explicat que des de l'equip de govern estan en contacte amb Bestard per a «desitjar-li una ràpida recuperació» i han assegurat que la seva falta al Consell «no té un efecte problemàtic per a l'equip de govern», ja que «està plenament estructurat i les funcions estan suplertes per altres membres».

Per part seva, el portaveu de l'extrema dreta al Consell, Toni Gili, ha indicat en una roda de premsa aquest dimecres que Bestard està ingressat en planta i que l'espera una «llarga recuperació».